Bodrum'da "Pandemide sanat" sergisi açıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Pandemide sanat" adlı sergi açıldı.

D-Marin Turgutreis Yatch Clup 71 Derecede açılışı yapılan, küratörlüğünü Yurdagül Arslan'ın yaptığı karma yapıtlar sergisine, 21 sanatçı destek veriyor.

"Pandemide sanat" başlığında gerçekleşen etkinliğe, ilçede bulunan tatilciler de ilgi gösteriyor.

Yurdagül Arslan, yaptığı açıklamada, farklı kuşak ve disiplinlerden 21 sanatçının katıldığı eserleri izleyicilerin beğenisine sunduklarını bildirdi.

Tüm dünyanın hareket ve etkileşimin kısıtlama altında olduğu günlerden geçtiğine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Sanatın 'şimdiye' tanıklığının ötesinde gelecekle olan güçlü ve sarsılmaz bağını hatırlatmak istiyoruz. Hissettiklerimiz ile gördüklerimiz karşısında keşfedeceğimiz yeni anlamların gelecek kuşaklar için önemli ve anlamlı bir kültürel miras olacağına inanıyoruz. Ustalara saygı köşemizde ise Perran Berrünnisa Atamdemir ile Halit Doral'ın da eserleri yer alıyor."

Sergi, 31 Ağustos'a kadar gezilebilir.