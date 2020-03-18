Bodrum'da park halindeki iki otobüs alev alev yandı - Son Dakika

Bodrum'da park halindeki iki otobüs alev alev yandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir tur şirketine ait park halindeki iki otobüste yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüslerde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Gümbet Mahallesi Severcan Caddesi'ndeki park alanında duran plakaları sökülmüş, iki otobüste, bugün sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye bildirdi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere su sıkarak müdahale etti. Zaman zaman patlamaların da yaşanması nedeniyle itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekibi de tedbir amacıyla olay yerinde hazır bekletildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik bir çaba sonucu alevleri söndürürken, her iki otobüste büyük çapta maddi hasar oluştu. Yanan otobüslerin bir tur şirketine ait olduğu, bir süre önce trafikten çekildiği ve uzun süredir bölgede terk edilmiş vaziyette bulunduğu öğrenildi.