Bodrum'da park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Aracın kundaklandığı ihtimali üzerinde duran polis ekipleri inceleme yaptı.

Aracın yandığını fark eden mahalle sakinleri durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliğine bildirdi.

Geriş Mahallesi Şeyhül İslam Ömer Lütfi Caddesi Karataş Sokak'ta park halindeki 34 ES 5262 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmayı başladı.

Bodrum 'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

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