Bodrum'da Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Bodrum'da Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

17.07.2023 12:58

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobiline binen sürücü, arka koltukta hareketsiz şekilde duran bir kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobilin sürücüsü, aracını park ettikten sonra geri döndüğünde arka koltukta tanımadığı bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliğinin tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobiline binen sürücü, arka koltukta hareketsiz şekilde duran bir kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
34 NF 626 plakalı otomobilin sürücüsü, öğle saatlerinde aracını Gümbet Dolgu Alanı'na park edip teknesine gitti. Aracın kilit sistemi arızalı olduğu için otomobilin kapılarını kilitleyemeyen sürücü, akşam otomobiline geri döndü. Araca binen sürücü, arka koltukta tanımadığı bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gördü. Şahsa seslenen sürücü, herhangi bir yanıt alamayınca durumu ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. 30'lu yaşlardaki erkek şahsın, kimliğinin tespiti ve ölüm sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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