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Bodrum'da park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bodrum'da park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi

17.02.2022 11:08
Bodrum'da park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Bodrum Sanayi Sitesi'nde park halindeki 45 AGA 037 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtaki yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

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Minibüs, Bodrum, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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