Bodrum'da pazar yerinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Bodrum'da pazar yerinde erkek cesedi bulundu

24.04.2022 20:06
Bodrum'da pazar yerinde erkek cesedi bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde Kemal Selvitopu'nun (49), pazar yerinde cansız bedeni bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde Kemal Selvitopu'nun (49), pazar yerinde cansız bedeni bulundu. Başında ve yüzünde yaralar olduğu belirlenen Selvitopu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Ortakent Müsgebi Mahallesi kapalı pazar yerinde meydana geldi. Çevre sakinleri, yerde hareketsiz olarak yatan birini görünce durumu polise ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yüzünde ve başında yaralar olan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada ise ölen kişinin Kemal Selvitopu olduğunu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Selvitopu'nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bodrum'da pazar yerinde erkek cesedi bulundu
Bodrum'da pazar yerinde erkek cesedi bulundu
Bodrum'da pazar yerinde erkek cesedi bulundu
Bodrum'da pazar yerinde erkek cesedi bulundu
Bodrum'da pazar yerinde erkek cesedi bulundu
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Kaynak: DHA

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