Bodrum'da pelet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bodrum'da pelet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

30.12.2020 23:41
Bodrum'da pelet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, pelet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, pelet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını uzun uğraşlar sonucu yaptığı müdahaleyle kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrika çevresinde, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Cumhuriyet Caddesi, Bodrum, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da pelet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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