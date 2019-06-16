Son Dakika Haberleri: Bodrum'da pistten çıkan özel uçak kaldırıldı
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Bodrum'da pistten çıkan özel uçak kaldırıldı

59 dakika önce

Bodrum-Milas Havalimanına iniş yaparken lastiği patlayarak pistten çıkan özel uçak vinç yardımıyla pistten çekildi.

Bodrum'da pistten çıkan özel uçak kaldırıldı, System.String[]
Bodrum- Milas Havalimanına iniş yaparken lastiği patlayarak pistten çıkan özel uçak vinç yardımıyla pistten çekildi. Yaklaşık 2 saat uçuşlara kapatılan Bodrum-Milas Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı. Bugün saat 18: 00'da Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapan özel bir uçak iniş yaptığı sırada ön dikme hatası nedeniyle lastiği patlayarak pistten çıkmıştı. Havalimanı güvenlik nedeniyle uçuşlara kapatılırken, iniş yapacak uçakların ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirilmişti. DHMİ ekipleri uzun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla uçağı bulunduğu yerden hangara çekti. Yaklaşık 2 saat boyunca uçuş izni verilmeyen Bodrum-Milas havalimanı ise yeniden uçuşlara açıldı. Uçakta yolcu bulunmadığı öğrenilirken, kaptan ve mürettabatın sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Milas-Bodrum Havalimanı, Milas, Bodrum, Güncel
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