Bodrum'da plaja beyaz kum sermek isteyen otele idari yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da plaja beyaz kum sermek isteyen otele idari yaptırım

13.05.2022 18:33
Bodrum'da plaja beyaz kum sermek isteyen otele idari yaptırım

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin sahile beyaz kum sermek için hazırlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, otele idari yaptırım uyguladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin sahile beyaz kum sermek için hazırlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, otele idari yaptırım uyguladı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Bürosu ekipleri, sezon hazırlıklarını yapan turizm tesislerinde kıyı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gümbet Koyu'nda bir otelin sahile beyaz kum serimi yapıldığı ihbarını alan belediye ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde, 13 çuval içinde niteliği belirlenemeyen beyaz kum olduğu, serim için sahilde gerekli düzenlemelerin yapıldığı ancak sahile herhangi bir serim işlemi henüz yapılmadığı tespit edildi. Belediye ekiplerinin incelemeleri sırasında ilgili firma ve otel işletmecilerinin herhangi bir izinlerinin bulunmadığı belirlendi. Yerinde yapılan kontrollerde çuvallardaki beyaz kum ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, tutanak altına alınarak idari yaptırım uygulandı. İncelemelerin ardından beyaz kum dolu çuvallar, belediye ekipleri kontrolünde iş makinesi yardımıyla getirildiği TIR'a geri yüklenerek bölgeden gönderildi.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sahillerimizin doğal görünümünü bozan bu tür müdahalelere geçit vermeyeceğiz. Bölgemizde, ekiplerimiz ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü birimlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor. Kıyılarımızın doğallığını bozacak müdahalelere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yasal yaptırımlarla karşılık verilecektir" dedi.


Bodrum'da plaja beyaz kum sermek isteyen otele idari yaptırım
Bodrum'da plaja beyaz kum sermek isteyen otele idari yaptırım
Bodrum'da plaja beyaz kum sermek isteyen otele idari yaptırım
Bodrum'da plaja beyaz kum sermek isteyen otele idari yaptırım
Bodrum'da plaja beyaz kum sermek isteyen otele idari yaptırım
Bodrum'da plaja beyaz kum sermek isteyen otele idari yaptırım
Bodrum'da plaja beyaz kum sermek isteyen otele idari yaptırım
YORUMLAR
500
6. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi Muğla'da başladı 6. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi Muğla'da başladı Kaymakam Bayar, Bodrum Müzayede'yi ziyaret etti Kaymakam Bayar, Bodrum Müzayede'yi ziyaret etti

Bodrum, Gümbet, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da plaja beyaz kum sermek isteyen otele idari yaptırım - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:51:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da plaja beyaz kum sermek isteyen otele idari yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement