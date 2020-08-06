Bodrum'da plajda koronavirüs denetimi - Son Dakika

Bodrum'da plajda koronavirüs denetimi

MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesi kapsamında plajda maske, hijyen ve sosyal mesafede denetimi yapıldı.

MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesi kapsamında plajda maske, hijyen ve sosyal mesafede denetimi yapıldı. Maskelerini kollarına takıp, sosyal mesafeye dikkat etmeyenler, uyarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , dün tüm Türkiye 'de koronavirüs denetimi yapılacağını açıkladı. "SağlıkİçinHepimizİçin" etiketiyle Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, denetimin bugüne kadar yapılan en yoğun denetim olacağını belirtti. Bakan Soylu'nun bu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesi kapsamında Bodrum'da da bugün saat 09.00'an itibaren denetimler yapıldı.Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz öncülüğündeki denetimlere 200 polis, 180 jandarma ekibi, zabıta, Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce oluşturulan komisyon üyeleri halkın yoğun olduğu noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bazı kişilerin maskelerini kollarını taktıkları ya da denetim yapan ekipleri fark edince maskelerini taktıkları dikkati çekti.Maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunan ekipler, halka aydınlatıcı broşürler dağıttı. Sahil ve plajlar denetlendi. Dünyaca ünlü Kumbahçe Plajı'nda denetim yapan ekipler sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Şezlonglar arasında mesafe kurallarına uymayan ailelere ikazda bulunarak sosyal mesafelerini korumaları istendi. Maske ve mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar tek tek uyarılırken kurallara uymanın her kesimin sağlığı için önemli olduğu vurgulandı. İstanbul 'dan tatile gelen Can Soytürk (35), "Yapılan uygulamanın tüm Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Denetimleri doğru buluyoruz, sahil ve plajlarda her kesimin kurallara uyması gerektiğini düşünüyorum" dedi. İzmir 'den tatil için geldiğini belirten Alihan Atılgan ise uygulamayı doğru bulduğunu belirtip, özellikle Sağlık Bakanı'nın açıklamasının ardından plajlarda daha dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Tatil için İstanbul'dan gelen Tuğçe Çakır ise alınan tedbir ve kurallara uyulması gerektiğini vurgulayıp, uygulamayı doğru bulduğunu söyledi.



Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 08:25

Kaynak: DHA

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