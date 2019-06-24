Son Dakika Haberleri: Bodrum'da plajda şortunu çıkaran teşhirciye meydan dayağı
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum'da plajda şortunu çıkaran teşhirciye meydan dayağı

1 saat önce

Bodrum'da denizden çıktıktan sonra duş almaya giden şahıs herkesin içinde şortunu indirince çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildi.

Bodrum'da plajda şortunu çıkaran teşhirciye meydan dayağı, System.String[]
Bodrum'da denizden çıktıktan sonra duş almaya giden şahıs herkesin içinde şortunu indirince çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Akyarlar Mahallesi Karaincir koyunda denize giren E.A.P. isimli şahıs denizden çıktıktan sonra duş alırken üzerindeki şortunu indirdi. Sahilde bulunan vatandaşlar durumu görünce şahsı darp etti. iddiaya göre şahsın alkollü olduğu ve tur teknesinde de şortunu çıkardığı ve teknede bulunan turistleri rahatsız edici hareketlerde bulunduğu öğrenildi. Şahsın vatandaşlar tarafından darp edildiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen E.A.P.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:31 Kaynak: İHA
Akyarlar, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 milyon euroluk lüks yat denize indirildi Camiye bırakılan notu gören imam, mutluluktan uçtu Otobüs şoförü İmamoğlu kazandı diye yolculardan ücret almadı Son Dakika! Trump'dan İran'a yeni hamle!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 19:32:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da plajda şortunu çıkaran teşhirciye meydan dayağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]