BODRUM'DA PLAJLAR YABANCI TURİSTLERE KALDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması nedeniyle plajlarda yerli turist sayısı azalırken, yabancı turistler denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da turist hareketlilik devam ediyor. Bu kapsamda, yarın 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle plajlarda ve kent genelinde yerli turistin azaldı. Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı. Başta Gümbet plajı olmak üzere, Kumbahçe, Ortakent, Bitez, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göltürkbükü sahillerinde yabancı turistler denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Hava sıcaklığının 31 deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü kentte turistler keyifli dakikalar yaşadı. Bazı turistler bol bol denize girerken bazıları da şezlonglarında güneşlenip, kitap okuyarak vakit geçirmeyi tercih etti.