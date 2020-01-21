Bodrum'da polis ekibi, yaralı kediyi veterinere götürüp tedavi ettirdi - Son Dakika
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Bodrum'da polis ekibi, yaralı kediyi veterinere götürüp tedavi ettirdi

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis noktası önündeki yaralı kedi, emniyet mensuplarınca götürüldüğü veteriner tarafından müdahale edildi.

Bodrum'da polis ekibi, yaralı kediyi veterinere götürüp tedavi ettirdi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis noktası önündeki yaralı kedi, emniyet mensuplarınca götürüldüğü veteriner tarafından müdahale edildi.

İlçedeki kontrol noktasındaki güvenlik güçlerince yaklaşık 5 aydır beslenen kedinin yaralı olduğunu fark eden polisler, kediyi ekip otosuyla veterinere götürdü.

Sol arka bacağındaki yarasına pansuman yapılıp üç dikiş atılan dişi kedi, operasyonla kısırlaştırıldı.

Veteriner Yasin İnce, AA muhabirine, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Polis ekiplerine duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden İnce, "Kedinin bacağında yırtık oluşmuş, dikiş uygulaması olmadan kapanması zordu, yara büyüyebilirdi. Tedavisini yaptık." dedi.

Bodrum, Muğla, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:12 Kaynak: AA
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