Bodrum'da polis ekipleri kadınlara çiçek dağıtarak KADES uygulamasını anlattı - Son Dakika
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Bodrum'da polis ekipleri kadınlara çiçek dağıtarak KADES uygulamasını anlattı

08.03.2022 17:25
Bodrum'da polis ekipleri kadınlara çiçek dağıtarak KADES uygulamasını anlattı

Bodrum ilçesinde polis ekiplerince kadınlara karanfil dağıtıldı, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgiler verildi.

Bodrum ilçesinde polis ekiplerince kadınlara karanfil dağıtıldı, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgiler verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Bodrum Belediye Meydanı, Torba Uygulama Noktası, salı pazarı ve alışveriş merkezlerinde polis ekiplerince kadınlara karanfil hediye edildi.

Sinema salonlarında film öncesi yayımlanan KADES uygulaması tanıtım filmi dikkat çekti. Emniyet Müdürlüğü personelleri filme giren vatandaşlara karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

İlçedeki reklam panolarında "Tek Tuşla Şiddetin Karşısında Kadınların Yanında" afişleri sık sık göze çarptı.

Vatandaşlar uygulamadan dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Bodrum'da polis ekipleri kadınlara çiçek dağıtarak KADES uygulamasını anlattı
Bodrum'da polis ekipleri kadınlara çiçek dağıtarak KADES uygulamasını anlattı
Bodrum'da polis ekipleri kadınlara çiçek dağıtarak KADES uygulamasını anlattı
Bodrum'da polis ekipleri kadınlara çiçek dağıtarak KADES uygulamasını anlattı

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Hisarcık, Bodrum, KADES, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da polis ekipleri kadınlara çiçek dağıtarak KADES uygulamasını anlattı - Son Dakika


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