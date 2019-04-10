Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Polis Haftası Kutlandı

Bodrum'da Polis Haftası Kutlandı

55 dakika önce

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü, Muğla'nın Bodrum ilçesinde de kutlandı.

Bodrum'da Polis Haftası Kutlandı, System.String[]
TÜRK Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü, Muğla'nın Bodrum ilçesinde de kutlandı. 

Bodrum Belediye Meydanı'nda, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'ncü kuruluş yıl dönümü için tören yapıldı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, İlçe Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri, gaziler, çeşitli oda ve sivil toplum temsilcileri ile vatandaşlar törene katıldı.  İlçe Emniyet Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu yaptı. Kaymakam Yılmaz da günle ilgili bir konuşma yaptı. Etkinlikler, Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayan polis araçlarının kortej geçişiyle sürdü. Trafo Cafe'de ise 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula'nın resim sergisinin açılışı gerçekleşti. Öte yandan töreni, turistler de ilgiyle izledi. Bazı turistlerin, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sırasında törene katılanlara uyarak esas duruşta beklediği görüldü. Töreni yakından takip eden turistler, bol bol fotoğrafta çekti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:48 Kaynak: DHA
Muğla, Bodrum, Polis, Güncel
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