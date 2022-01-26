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Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika

Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

26.01.2022 13:37

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen yıl takip ettikleri şüphelilerin silahla ateş açması sonucu 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün şehit olması, diğerinin yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen yıl takip ettikleri şüphelilerin silahla ateş açması sonucu 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün şehit olması, diğerinin yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Ö, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Efe Ö. katılmadı. Şehidin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz, bazı müşteki polisler ile Yangöz ailesinin avukatlarının yanı sıra tutuksuz yargılanan sanık Efe Ö'nün avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

İlk duruşmada olayla ilgili bazı tanıklar dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Fatih Ö'nün tutuklunun halinin devamına, mahkemedeki diğer taleplerin ise bir sonraki celsede değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"Diğer sanık da tutuklansın"

Yangöz'ün aile avukatlarından Kazım Özsoy, mahkeme çıkışında gazetecilere, ilk duruşmada sadece esasa ilişkin iki tanığın dinlendiğini söyledi.

Herhangi bir delil tartışmasının yapılmadığını anlatan Özsoy, "Bir sanığın tutukluluk halinin devamına, diğerinin de tutuklanması yönündeki taleplerimizin bir sonraki celsede değerlendirilmesine karar verildi. Bir sonraki celsede sanığın huzurda bulunması yönünde talepte bulunduk. Konuyla ilgili adres araştırması yapılacak. Tutuklu sanık avukatı olmadığı için savunmasını yapmadı." ifadesini kullandı.

Şehidin babası Şahin Yangöz da oğullarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, adaletin er ve geç yerini bulmasını istediklerini dile getirdi.

Olay

Bodrum'un Yahşi Mahallesi'nde 16 Haziran 2021'de takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından sanıklar Fatih Ö. ve Efe Ö'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmış, baba ve oğlu tutuklanmış, diğer iki şüpheli serbest bırakılmıştı. Efe Ö. yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda da silah ticareti ve saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 19 şüpheli daha yakalanmış, bu kişilerden 12'si tutuklanmıştı.

Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı
Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı
Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı
Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

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Bodrum, Muğla, Şehit, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika
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