Bodrum'da Polisler Kan Verdi, Lokma Dağıttı
1 saat önce
BODRUM'da, Polis Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı.
BODRUM'da, Polis Haftası
kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü kapsamında Bodrum
İskele Meydanı'ndaki Kızılhisarlı Mustafa Paşa
Camisi önünde şehit polisler hayrına meslektaşları tarafından cuma namazından çıkanlara lokma ve kolonya ikramı yapıldı. İskele Meydanı'nda ayrıca Türk Kızılayı
tarafından kan bağışı kabul edildi. İlçede görev yapan çok sayıda polis Kızılay'a kan bağışında bulundu. Bodrum Anadolu Lisesi
öğrencileri de kan bağışına destek verdi.
Etkinliğe katılan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu
ve emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı. Polis Haftası kapsamında ayrıca Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:28 Kaynak: DHA
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