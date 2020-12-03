Bodrum'da polislerden engelli öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Bodrum ilçesinde polis ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bodrum Sağlık Vakfını ziyaret ederek, engelli öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan ve beraberindeki ekipler, Turgutreis Mahallesi'ndeki vakfı ziyaret etti.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya ve diğer yetkililerce karşılanan ekipler, bir süre öğrencilerin atölye çalışmalarını inceledi daha sonra vakıf hakkında bilgiler aldı. Bazı engelliler de ziyarette taleplerini dile getirdi.

Özel öğrenciler daha sonra, trafik ve yunus motosikleti ve polis otomobiliyle bir süre gezdirildi. Polis sirenleri çalarak seyreden araçlardaki öğrencilerin oldukça keyifli oldukları görüldü.

Etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyelerde verildi.