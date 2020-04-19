Bodrum'da polislerden küçük Emir'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

Polisleri karşısında görünce oldukça mutlu olan Emir, daha sonra doğum günü pastasının üzerindeki mumları polislerle birlikte üfleyerek söndürdü.

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Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"