Bodrum'da ralli heyecan - Son Dakika

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediyesi işbirliği ile Spor Toto, Castrol, Evofone, KFC, Oasis Bodrum, Salt Hayat, Rusya-Türkiye İş Konseyi, Azka Otel, Polat Galle Su, TED Bodrum Koleji, Lujo Hotel, Pirelli, Toyscar Bodrum, Power App, Fora Araç Takip, Telsan ve Era Outdoor katkılarıyla düzenlenen ralli BC Vision Motorsport takımından İsmet TOKTAŞ-Burak BAŞLIK ekibinin zaferi ile sona ererken, Ayhan GERMİRLİ-Mustafa NAZİK ikinciliği ve Castrol Ford Team Türkiye'den Emrah Ali BAŞO-Gürkal MENDERES de üçüncülüğü kazandılar.

Ulusal şampiyona takip eden sürücüler arasındaki özel klasmanda ise BC Vision Motorsport takımından Burak ÇUKUROVA-Vedat BOSTANCI birinciliği elde ederken, Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can ÖZDEMİR-Batuhan MEMİŞYAZICI ikinciliği ve Evofone Rally Team'den Uğur Soylu-Aras DİNÇER de üçüncülüğü kazanan ekipler oldular.

10 Nisan akşamı 18.30'da Mindos Kapı'daki start seremonisi ile başlayan organizasyon, 11 Nisan Pazar günü Yalıçiftlik-Kızılağaç bölgesindeki Rasatçı Faik Fethanoğlu ve Saynur Gelendost etaplarının üçer kez geçilmesinin ardından, TED Bodrum Koleji'ndeki finiş podyumunda düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

İlk kez bir rallideki özel etaplar KAROSK BODRUM YouTube kanalındancanlı olarak yayınlanırken, start alan 81 ekipten 60'ı finişe ulaşmayı başardı.