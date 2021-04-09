Bodrum'da ralli pilotlarından engelli öğrencilere "trafikte güvenlik" eğitimi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ralli pilotları engelli öğrencilere "trafikte güvenlik" eğitimi verdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED), Karya Otomobil Spor Kulübü, Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle bu hafta sonu Bodrum ilçesinde düzenlenecek "Rally Bodrum" turnuvası öncesinde bazı pilotlar, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Ralli pilotları Buğra Can Kılıç ve Sevi Akal, etkinlikte engellileri trafikte güvenlik konusunda hazırlanan video klipler eşliğinde bilgilendirdi.

Türkiye Otomobilciler Federasyonu Kadınlar Komisyonu Başkanı Beyza Avcıoğlu, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, sporda, trafikte ve hayatta güvenlik sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Engelli veya engelsiz herkese trafikte güvenliği öğretmeye çalıştıklarını anlatan Avcıoğlu, tehlikeli olarak adlandırılan sporu, alınan tedbirlerle ne kadar güvenli olduğunu çocuklara da anlattıklarını ifade etti.

Avcıoğlu, engellilere yönelik pilot ve kopilot eğitimleri verdiklerini belirterek, "Engellilerin sadece sporcu olarak değil, aynı zamanda bu sporun tüm branşlarında tüm kademelerinde görev almalarını, hep birlikte iş birliği yaparak bu sporda var olmalarını istiyoruz. Bu spora gönül veren engelli bireylerimiz de var. Onların eğitimleri ve görev dağılımları yapılıyor." diye konuştu.

Engelli öğrenciler ve aileleri daha sonra pilotlarla yarış aracını yakından inceledi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan "Rally Bodrum" turnuvasına 84 otomobil ve 168 sporcu mücadele edecek.

Yarın 18.30'da Mindos Kapısı'ndaki seremoni ile başlayacak organizasyon, pazar günü Yalıçiftlik- Kızılağaç bölgesindeki 6 özel etabın geçilmesinin ardından saat 17.30'da finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.