Bodrum\'da restoranda fenalaşan avukat hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde restoranda arkadaşları ile sohbet ettiği sırada fenalaşan Av. Elif Alev Çevikdal, yaşamını yitirdi.

Olay, Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Bir balık restoranında arkadaşları ile birlikte oturup sohbet eden 43 yaşındaki Elif Alev Çevikdal, aniden fenalaştı. O esnada restoranda bulunan bir sağlık çalışanı, kadına müdahale etti. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi. 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen 43 yaşındaki Elif Alev Çevikdal, kurtarılamadı. Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olduğu öğrenilen bir çocuk annesi Çevikdal'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Av. Elif Alev Çevikdal'ın, Bodrum'a bir davanın takibi için geldiği öğrenildi. Av. Elif Alev Çevikdal'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü sanılıyor. - MUĞLA