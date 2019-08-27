Son Dakika Haberleri: Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım

38 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, imara aykırılıkları olduğu belirlenen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemleri sürüyor.

Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, imara aykırılıkları olduğu belirlenen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemleri sürüyor.

Türkbükü Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki rezidans ve villa inşaatının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili 24 Ağustos'ta başlatılan yıkım işlemine bugün de devam edildi.

İnşaat sahipleri, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde yıkıma devam ediyor.

İş makinelerinin ulaşım sağlayamadığı yapıdaki bazı noktalarda yıkım, işçilerce iskele kurularak yavaş şekilde ilerliyor. Projenin sahil kısmına getirilen bir vincin de bölgede hazır bekletildiği görüldü. Çalışmaların birkaç gün daha süreceği belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle Bodrum'da 20 Ağustos'ta kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinin kıyı şeridinde imara aykırı olduğu tespit edilen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almıştı.

Göltürkbükü ve Gündoğan sınırında bulunan rezidans, villa ve otel inşaatı projesinde de inceleme yapan Kurum, imara aykırı kısımları yerinde tespit etmişti.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 27 Ağustos 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı her yerden sildi İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:14:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]