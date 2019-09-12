Son Dakika Haberleri: Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu alanda imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemi sürüyor.

Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu alanda imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemi sürüyor.

Türkbükü Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki rezidans ve villa inşaatının, Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili 24 Ağustos'ta başlatılan yıkım işlemine devam ediliyor.

İnşaat sahiplerinin, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde bir süredir sürdürdüğü yıkım işlemi, inşaat sahiplerinin yaptığı başvurunun ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi.

Projenin 35 metre yüksekliğindeki asansör kulesi ve geçiş koridorunun bazı noktalarındaki yıkım görevlilerce yapılıyor. Çalışmalarla asansör kulesinin büyük bölümü yıkıldı. Çalışmalara iş makineleri de kıyıdan destek verdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle Bodrum'da 20 Ağustos'ta kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinin kıyı şeridinde imara aykırı olduğu tespit edilen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almıştı.

Göltürkbükü ve Gündoğan sınırında bulunan rezidans, villa ve otel inşaatı projesinde de inceleme yapan Kurum, projedeki imara aykırı olan kısımları yerinde tespit etmişti.

Murat Kurum, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yenileyeceğiz
Dışişleri Bakanlığı'nda 24 büyükelçinin ataması yapıldı Savcılık, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkartılmasıyla ilgili kararını verdi: Haber verme özgürlüğü kapsamında Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:14:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]