Son Dakika Haberleri: Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım
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Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım

1 saat önce

Yıkım yapılan bölgedeki yapılar İş makineleri ile yıkım çalışmalarından görüntüler MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemi devam ediyor.

Yıkım yapılan bölgedeki yapılar

İş makineleri ile yıkım çalışmalarından görüntüler MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemi devam ediyor.

Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım

Murat Kurum, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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