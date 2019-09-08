Son Dakika Haberleri: Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkımı bakanlık sürdürüyor
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Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkımı bakanlık sürdürüyor

45 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu alanda, imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkımı bakanlık devam ettiriyor.

Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkımı bakanlık sürdürüyor, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu alanda, imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkımı bakanlık devam ettiriyor.

Türkbükü Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki rezidans ve villa inşaatının, Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili 24 Ağustos'ta başlatılan yıkım işlemine devam edildi.

İnşaat sahiplerinin, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde bir süredir sürdürdüğü yıkımı, bundan sonra bakanlığın yapacağı öğrenildi.

İş makinelerinin ulaşım sağlayamadığı 35 metre yüksekliğindeki asansör kulesi ve geçiş koridorundaki bazı noktalarda yıkım, işçilerce iskele kurularak yapıldığı için yavaş ilerliyordu.

Bu nedenle inşaat sahiplerinin yaptığı başvurunun ardından, yıkım işlemlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devraldı.

Yapılan hazırlıkların ardından görevliler bugün yıkıma devam etti. Çalışmalar sırasında bölgede jandarma ekiplerinin de olduğu gözlendi.

- İnşaat ve çevresi havadan incelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri inşaat ve çevresinde, "uçan göz" olarak nitelendirilen polis helikopteriyle havadan son durumu ve çalışmaları denetlendi. Helikopterle havadan video ve fotoğraf kaydı yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle Bodrum'da 20 Ağustos'ta kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinin kıyı şeridinde imara aykırı olduğu tespit edilen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almıştı.

Göltürkbükü ve Gündoğan sınırında bulunan rezidans, villa ve otel inşaatı projesinde de inceleme yapan Kurum, projedeki imara aykırı olan kısımları yerinde tespit etmişti.

Murat Kurum, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:00 Kaynak: AA
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