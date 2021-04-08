Bodrum'da Roma dönemine ait kaya mezarlarının turizme kazandırma çalışmaları - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Roma dönemine ait kaya mezarlarının turizme kazandırılacağı bildirildi.

Gökçebel ve Türkbükü mahallelerindeki Roma dönemine ait olduğu belirtilen kaya mezarları ve sunu çukurlarının yer aldığı alanlarda, Bodrum Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan izinler doğrultusunda belediyenin temizlik birimi tarafından ot ve çöp temizliği gerçekleştirildi.

Temizlik çalışmaları sonrasında, Karia Bölgesi'nin Roma dönemi ölü gömme adetlerinin önde gelen örneklerinden kaya mezarlarının rölöveleri alınıp çevre düzenleme ve sergileme projeleri hazırlanarak Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunulacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, Bodrum'un geçmişini, gelecek ile bütünleştirerek tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan projeler üretmeye çalıştıklarını bildirdi.

Bodrum Yarımadasının binlerce yıllık tarihe sahip olduğunu anlatan Aras, şunları kaydetti:

"Bizim bildiğimiz kadarıyla 3 bin 500 yıldır burada medeniyetler var olmuş ve hiçbir zaman terk edilmemiş, hep canlı kalmış. Bodrum, günümüzde bile hala 24 saat yaşayan kent olarak bilinir. Bu kenti canlı kılan özelliklerin başında, bu coğrafyanın binlerce yıldır varoluşu ve o medeniyetlerin bize bıraktığı auradır, tarihi güzelliklerdir. O yüzden Bodrum'u biz farklı bir şekilde seviyoruz ve ona sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bodrum'daki tarihi eserleri korumak ve üzerinde yaşadığımız örtülü tarihi gün yüzüne çıkarmak için çalışıyoruz. Biz bütünüyle Bodrum'u şu anda ayakta kaldığı kadarıyla eski dokusuna döndürmeye çalışıyoruz. Bu coğrafyaya saygı duyulmasını istiyoruz. Onun için hep yapmaya çalıştığımız, tarihin vurgulanarak günümüzde insanların farkındalığını artırmak."