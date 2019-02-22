Bodrum'da Romantik Dönem'den Latin Dünyası'na Konseri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan Karsanat Trio Likya Grubu tarafından 'Romantik dönemden Latin dünyasına' adı altında konser verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan Karsanat Trio Likya Grubu tarafından 'Romantik dönemden Latin dünyasına' adı altında konser verdi.



Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki konserde Felix Mendelssohn Bartholdy'nun '1 No'lu Piyonolu Trio', Sargey Rachmaninov' 'Sol Minör Elegiaque' ve Astor Piazzola'nın 'Dört Mevsimler' adlı eserlerini seslendirildi. Kemanda Nilgün Yüksel, viyolonselde Poyraz Baltacıgil ve piyanoda Barış Büyükyıldırım'dan oluşan Karsanat Trio Likya Grubu'nun konseri 1.5 saat sürdü. Grup, izleyiciler tarafından konserin sonunda ayakta alkışlandı.

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