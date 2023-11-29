Bodrum\'da Rus anne ve kızının cesetleri bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün yol kenarında sarp arazide bulunan cesetlerin, öldürülen Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova'ya ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da yaşamını sürdüren ve emlakçılık yaptığı öğrenilen Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova, birkaç gün önce ortadan kayboldu. Anne ve kızına ulaşamayıp kayıp başvurusunda bulunan yakınları dün ikilinin Konacık Mahallesi'nde yaşadığı siteye gitti. Eve girdiklerinde koltuğun üzerinde kan gören yakınları, anne ve kızının öldürülmüş olabileceğinden şüphelenerek, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yeniden müracaat etti.

Ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemenin ardından evden çıkan bir aracın izi takip edildi. Aracın gittiği İçmeler mevkiinde Tavşanburnu yolu civarında aramalar yoğunlaştırıldı. Araştırmaların sonucunda yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılmış 2 adet cesetle karşılaşıldı. Aralarında yaklaşık 3 metre mesafe bulunan cesetler, Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin desteğiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Cesetler, ön otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, çifte cinayetle ilgili kadının eski eşi üzerinde şüphelerin yoğunlaştığı öğrenildi. Yabancı uyruklu eski eşin, cinayetten sonra yurt dışına çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA