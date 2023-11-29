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Bodrum'daki cinayette kan donduran detaylar! Polis çöp konteynerinde olduğu belirlenen silahın peşine düştü - Son Dakika

Bodrum'daki cinayette kan donduran detaylar! Polis çöp konteynerinde olduğu belirlenen silahın peşine düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus uyruklu anne ve kızının öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı eski eşin, anneyi 3 kurşun, kızını da 2 kurşunla öldürdüğü, suç aleti silahı ise çöp konteynerine attığı ve ardından yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

29.11.2023 - 14:31,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus uyruklu anne ve kızının öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı eski eşin, anneyi 3 kurşun, kızını da 2 kurşunla öldürdüğü, suç aleti silahı ise çöp konteynerine attığı ve ardından yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Cinayette yeni detaylar! Katil zanlısı eski eş, Rus uyruklu anneyi 3 kızını 2 kurşunla öldürüp silahı çöp konteynerine atmış

3 GÜNDÜR HABER ALAMAYINCA HER DETAYI İNCELEDİLER

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da yaşayan Belarus uyruklu I.S.Y. (38), 25 Kasım günü Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak emlakçılık yapan Rus uyruklu arkadaşı Irina Dvizova'ya (42) 3 gündür ulaşamadığını bildirdi. Başka bir yerde konaklama kaydı, bilet kaydı ve yurt dışına çıkış bilgisi bulunmayan kadın, kızı ve oğlu için aranma kaydı oluşturuldu, soruşturma başlatıldı.

Bodrum'daki cinayette yeni detaylar! Rus uyruklu anneyi 3, kızını 2 kurşunla öldürüp suç aleti silahı çöp konteynerine atmış

ANNE 3, KIZI İSE 2 KURŞUNLA VURULMUŞ

Arkadaşının akıbetinden endişe duyan I.S.Y., 27 Kasım günü Irina Dvizova'nın Konacık Mahallesi'ndeki ikametine gitti. Koltukta, perdelerde ve yerlerde kan lekeleri gören kadın ihbarda bulundu. Evin içerisi ve çevresinde ekiplerce arama yapılırken, 4 adet boş kovana rastlandı. Dvizova'nın aracının da izi sürülürken, aracın İçmeler mevkisine doğru gittiği ve 45 dakika sonra geri döndüğü belirlenince, aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı. Yapılan aramaların ardından dün anne ve kızının cesedine ulaşıldı. Yapılan ön otopside annenin 3, kızının ise 2 kurşun ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Bodrum'daki cinayette yeni detaylar! Rus uyruklu anneyi 3, kızını 2 kurşunla öldürüp suç aleti silahı çöp konteynerine atmış

KATİL ZANLISI ANKARA'DAN YURT DIŞINA ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın devamında kayıp kadının Litvanya uyruklu eski eşi A.K.'nin (46) 20 Kasım günü Litvanya plakalı bir araçla Edirne Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı, ardından Bodrum'da bir otelde konakladığı, ilçeden Irina Dvizova'ya ait araçla ayrıldığı da tespit edildi. 24 Kasım günü Irina Dvizova'dan doğan oğlu M.K. (5) ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edilen A.K.'nin önce Fransa'ya, oradan da Litvanya'ya geçtiği belirlendi.

Bodrum'daki cinayette yeni detaylar! Rus uyruklu anneyi 3, kızını 2 kurşunla öldürüp suç aleti silahı çöp konteynerine atmış

SUÇ ALETİ SİLAHIN ÇÖP KONTEYNERİNE ATILDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Katil zanlısının suç aleti silahı İçmeler güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı değerlendirilirken, silahın bulunması için çalışma yürütüleceği kaydedildi. Katil zanlısının yakalanması için uluslararası yazışmaların yapılacağı da bildirildi. Öte yandan, Irina Dvizova ile eski eşi A.K. arasında çocukları M.K.'nin velayetinden kaynaklı anlaşmazlık bulunduğu, kadının 6 ayrı şikayeti üzerine eski eş hakkında toplamda 6 ay uzaklaştırma kararı verildiği fakat şahsın Türkiye'de bulunmaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği öğrenildi.

Bodrum'daki cinayette yeni detaylar! Rus uyruklu anneyi 3, kızını 2 kurşunla öldürüp suç aleti silahı çöp konteynerine atmış
Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'daki cinayette kan donduran detaylar! Polis çöp konteynerinde olduğu belirlenen silahın peşine düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'daki cinayette kan donduran detaylar! Polis çöp konteynerinde olduğu belirlenen silahın peşine düştü - Son Dakika
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