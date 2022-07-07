Bodrum'da rüşvet aldığı iddia edilen Müdür Yardımcısı tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'da rüşvet aldığı iddia edilen Müdür Yardımcısı tutuklandı

07.07.2022 23:09
Bodrum'da rüşvet aldığı iddia edilen Müdür Yardımcısı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet aldığı iddia edilen Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet aldığı iddia edilen Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı tutuklandı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, devlet tarafından verilen teşviklerden yararlanmak isteyen otel sahiplerinden rüşvet alınıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan kapsamlı çalışmada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Çıraklık Eğitim Merkezinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Z.K'nin rüşvet aldığını belirlendi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, önceden seri numaraları belirlenmiş paraları aldığı sırada suç üstü yakalandı. Operasyonda 16 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da rüşvet aldığı iddia edilen Müdür Yardımcısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da rüşvet aldığı iddia edilen Müdür Yardımcısı tutuklandı - Son Dakika
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