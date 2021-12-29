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BODRUM'DA RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

BODRUM'DA RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

29.12.2021 22:50

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bodrum Vergi Dairesi Müdürü Sait Orulluoğlu ile rüşvet veren Dündar Erdem ve aracı olan Ali Aksu emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bodrum Vergi Dairesi Müdürü Sait Orulluoğlu ile rüşvet veren Dündar Erdem ve aracı olan Ali Aksu emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında hem polise hem de doğrudan savcılığa şikayette bulunulan ve rüşvet aldığı ileri sürülen Bodrum Vergi Dairesi Müdürü Sait Orulluoğlu, teknik ve fiziki takibe alındı. Bu kapsamda, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Sait Orulluoğlu'nun odasında ses ve görüntü takibine başladı. Yapılan takip sonrası Dündar Erdem'in, Ali Aksu aracılığıyla Orulluoğlu'na makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyonda, 3 şüpheli, geçen pazartesi günü yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramada Ali Aksu'nun, Sait Orulluoğlu'na elden verdiği 90 bin lira, aracında 100 bin lira ve Aksu'nun çantasında 10 bin lira olmak üzere toplam 200 bin lira ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

'Rüşvet' suçu kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Vergi cezası yazdırmamak için rüşvet aldığı ve verdiği tespit edilen Sait Orulluoğlu, Ali Aksu ve Dündar Erdem, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BODRUM'DA RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
BODRUM'DA RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
BODRUM'DA RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Aksu, Bodrum, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika


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