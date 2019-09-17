Bodrum'da Rusya ve Rusça konuşan Ülkeler kültür günleri başlıyor

2019 Türkiye- Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın en özel etkinliklerinden biri Bodrum'da gerçekleştirilecek.



5. Bodrum Rusya ve Rusça Konuşan Ülkeler Kültür Günleri öncesinde Bodrum Belediye Başkanı'nı ziyaret eden Mnpo Spektr şirketinin Moskova Yönetim Kurulu Başkanı Sergey Klyuev ve ekibi Kültür Günleri'nin organizasyonu ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.



5.Bodrum Rusya ve Rusça Konuşan Ülkeler Kültür Günleri, bu yıl daha coşkulu etkinliklere ev sahipliği yapacak. 2019 yılının "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" ilan edilmesiyle birlikte iki ülkede düzenlenen kültürel faaliyetlere bir katkı da Bodrum'dan gelecek. Rusya ve Rusça konuşan ülkelerden gelen turist sayısını ve turizm gelirlerini artırmak amacıyla 5 yıl önce düzenlenmeye başlayan Kültür Günleri, 26 Eylül 2019 Perşembe günü saat 14: 30 da Ramada Resort Hotel'de düzenlenecek konferansla başlayacak. "Bodrum'un Rusya ve Rusça Konuşan Ülkelerde tanıtılması, ilişkilerin geliştirilmesi ve 2019 turizm sezonunun değerlendirilmesi" konulu konferansa, iki ülkenin konaklama tesisleri, seyahat acentaları ve turizm yatırımcılarını temsil eden üst düzey konuşmacılar ile Rusya'dan Bodrum'a turist gönderen tur operatörlerinin genel müdürleri katılacak.



Kültür Günleri, 27 Eylül 2019 Cuma günü saat 16: 00'da İskele Meydanı'nda Gastronomi ve Kültürel Etkinlikler ile devam edecek. Aynı gün saat 21: 00'de Bodrum Belediye Meydanı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi senfoni orkestrasının müzik sunumu ve Rusya'nın ünlü kemancısı AlekseyKoşvanets'in keman dinletisi gerçekleştirilecek.



28 Eylül 2019 Cumartesi günü Rusya'dan Bodrum'a gelen turizm yazarları ve blogger'lar için Bodrum'un tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla bir gezi düzenlenecek. Grup, mavi yolculukla Bodrum koylarını dolaşacak.



5.Bodrum Rusya ve Rusça Konuşan Ülkeler Kültür Günleri öncesinde Bodrum Belediye Başkanı'nı ziyaret eden Mnpo Spektr şirketinin Moskova Yönetim Kurulu Başkanı Sergey Klyuev ve ekibi organizasyonla ilgili olarak Başkan Aras'la fikir alışverişinde bulundu. BOTAV Genel Sekreteri Cemil Bayraktar'ın da hazır bulunduğu ziyarette, iki ülke arasındaki dostluğun ve ilişkilerin bu tür etkinliklerle pekişmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Aras, "Rusya'dan ve Rusça konuşan ülkelerden Bodrum'a gelen ziyaretçi sayısının her yıl daha da artmasından mutluyuz. Bodrum'u bu ülkelerde tanıtırken sadece doğasını değil, kültürünü, tarihini, gastronomisini de anlatmayı hedefliyoruz. Çünkü Bodrum bütün bu değerleriyle zengin bir coğrafya. Bunu anlatacak olan da sizlersiniz. Bu etkinlikler, iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi için de çok büyük bir fırsat." diye konuştu. - MUĞLA