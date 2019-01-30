Bodrum
'da rüzgar ve yağmur kenti olumsuz etkiliyor Muğla
'nın Bodrum ilçesinde bu sabahtan itibaren aralıklarla yağan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Bodrum'da geçen cumartesi günü yağan sağanak yağmurda, Akarca
Deresi taştı, Milas
Kısırlar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik ile nişanlısı elektrik teknisyeni Çağlar Bencik
, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Bu olayın üstünden bir hafta geçmeden kentte yine olumsuz hava koşulları yaşanmaya başladı. Sabahtan itibaren rüzgarın hızı 60 kilometreye kadar ulaştı. Sağanak yağmurla şiddetli rüzgar birleşince günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur, Bitez
Koyu'nda demirli, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki 'Ay Yıldız
' isimli motoryatın su alıp batmasına yol açtı. Ayrıca kentteki çok sayıda balıkçı sandalı da su alarak battı. Yarımadanın çeşitli yerlerinde zaman zaman dolu yağışı da etkili oldu. Dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Turgutreis
açıklarında, Ege Denizi
'ne çok sayıda yıldırım düştüğü ve denizde küçük çaplı su hortumları oluştuğu görüldü. Ani sağanak yağmur sonrası şehrin cadde ve sokaklarında da su birikintileri oluştu. Bazı cadde ve sokaklarda bulunan rögarlar taştı. Sürücülerle yayalar, yolda ilerlemekte zorluk çekti. Yarımadanın farklı noktalarında bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Bazı koylarda denizin renginin kahverengiye döndüğü gözlendi.
Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilçede bölgesel kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (perşembe) akşam saatlerine kadar azalarak devam etmesi bekleniyor.