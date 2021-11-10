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BODRUM'DA SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU - Son Dakika

BODRUM'DA SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU

10.11.2021 11:47

BODRUM'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde çeşitli etkinlikler ve törenle anıldı.

BODRUM'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde çeşitli etkinlikler ve törenle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, Bodrum'da 2 dakikalığına hayat durdu. Törenin ardından, 'Matem' sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bodrum'daki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri Bodrum Belediye Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. Törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Bodrum İlçe Garnizon Komutanı Albay Güngör Gündoğan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan ile daire amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından Bodrum Belediyesi tarafından yapılan 'Matem' sergisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

LÜTFÜ TÜRKKAN'A KINAMA

Törenin ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi başkanı Hasan Külcü ve beraberindeki gaziler ile birlikte yaptığı açıklamada, "Bir ulusu yoktan var eden bağımsız mücadelesiyle örnek alınan dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'ncü yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. 5 Kasım'da Bingöl'de şehit kardeşi İsa Gürmen'e yapılan bu küfür ve hakaret olayını asla tasvir etmediğimizi belirtir, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna toprağa düşmüş kahramanlarımızın yakınları hepimizin, şehidimizin kardeşine yapılan bu küfürlü olayı Lütfü Türkkan'ı şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

BODRUM'DA SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU
BODRUM'DA SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU
BODRUM'DA SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU
BODRUM'DA SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU - Son Dakika


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