Bodrum'da sağanağın ardından temizlik çalışması yapılıyor - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle zarar gören ev, iş yeri ve sokaklarda temizlik çalışması yürütülüyor.

Mumcular, Mazı, Yeniköy, Bahçeyakası Mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası Bodrum Belediyesi ekiplerince çevre yollar ile ev ve iş yerlerinde başlatılan yıkama ve temizlik çalışması sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, yağışlar öncesinde dere ve mazgal temizliği yaptıklarını belirtti. Aras ilçedeki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Mazı ve İnce Yalı yolunda müdahalelerin tamamlandığını aktaran Aras, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, orman yangınlarıyla tahrip olan alanlardan yağışlarla akan küllü yağmur sularına iş makineleri ve 40 kişilik ekiple müdahale ettiklerini belirtti.

Mumcular Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ise şeritleme yapılarak caddenin araç trafiğine kapatıldığını hatırlatan Aras, yola akan toprakların ekiplerince temizlenmesinin ardından buradaki trafik akışının da normale döndürüldüğünü ifade etti.

Karaova bölgesinde de inceleme yapan Aras, Mazı ve Mumcular Mahallelerinde evleri zarar gören kişilerle görüştü.