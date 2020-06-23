Bodrum'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bodrum sahilinden görüntüler
Dere sularıyla gelen atıkların denizi kirletmesi
Yağmur sularının denizin rengini değiştirmesi
Bazı tekne sahiplerinin temizlik çalışması yapması
Bodrum'da sağanak etkili oldu
Bodrum'un ilçelerinde, yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değişti
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçelerinde sağanak etkili oldu.
Bodrum ilçesinde de yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde dere sularının getirdiği atıklar, denizde ve sahilde kirliliğe neden oldu. Bazı denizciler, teknelerinin etrafındaki çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.
Yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değişti.