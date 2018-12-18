Bodrum'da Sağanak Etkili Oluyor
3 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
İlçede sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, zaman zaman trafikte aksamalar yaşanmasına neden oluyor.
Uyarıları dikkate alanlar ise ev ve iş yerlerinin önünde kum torbalarıyla önlem almaya çalışıyor.
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ve zabıta ekipleri de devriye görevi yapıyor.
AKUT Bodrum ekipleri, meteorolojiden gelen yoğun yağış uyarısı üzerine 10 gönüllü ve 2 bot ile hazır bekliyor.
İlçede yağış devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:04 Kaynak: AA
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