Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bodrum'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

19 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Bodrum'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

İlçede 2 gündür aralıklarla devam eden fırtına, yerini akşam saatlerinden itibaren sağanak ve dolu yağışına bıraktı. Gece saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezinin birçok noktasında yoğun su taşkınları meydana gelirken, sürücüler yolda güçlükle ilerleyebildi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikametinde seyreden Abdullah Gürlek'in kullandığı otomobil arıza yaparak kara yolunda oluşan su birikintisinin içinde kaldı.

Aracın yolda mahsur kaldığını fark eden çevredeki bir akaryakıt istasyonu yetkilisi Doğan Can Kaya, araçtakilere kamyonetiyle yardım etmeye çalıştı.

Otomobilinin üzerine oturan Gürlek, ayaklarıyla kamyonetten destek alıp güçlükle de olsa aracını sudan kurtarmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Gürlek, yaptığı açıklamada, yolda oluşan su birikintisini fark edemediğini belirterek "Aracım bir anda stop etti. Arkadaş sağ olsun bize yardım etti. Aracımızı sudan çıkartmayı başardık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
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