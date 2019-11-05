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Bodrum'da sağanak sonrası temizlik

6 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gece etkili olan sağanak nedeniyle zemin kattaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Bodrum'da sağanak sonrası temizlik, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gece etkili olan sağanak nedeniyle zemin kattaki ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler gece boyunca cadde, yol, dere yatağı ve iş yerlerinde tahliye çalışması yaptı.

Bodrum'da dün saat 23.00 sıralarında başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat süren yağmurun ardından Dere Sokak ve Türkkuyusu Caddesi göle döndü. Tıkanan mazgallara ve su kanalarına müdahale eden belediye ekipleri ev ve iş yerlerinde de temizleme çalışması yaptı. Gece boyunca çalışmaları denetleyerek, incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkan Vekili Önder Batmaz, yaşanan olumsuzlukların büyük ölçüde Bodrum'un kronikleşen alt yapı problemlerinden kaynaklandığını, bunda dere yataklarındaki çevre tahribatının da büyük etkisi olduğunu belirtti. Batmaz,  "Sabah erken saatlerden itibaren Bodrum günlük hayata hazır oldu. Gördük ki pansuman tedavilerle su taşkınlarının önüne geçemiyoruz. İvedilikle bir an önce sel kapanlarının yapılıp, kent merkezine suyun inmesini engellememiz gerekiyor. Bunu yaptığımız anda da tamamen bu dertten kurtulacağımıza inanıyorum. Tüm Bodrum halkına geçmiş olsun diyorum" dedi.


Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:33 Kaynak: DHA
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