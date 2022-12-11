Bodrum'da 'sağanak' ve 'fırtına' hayatı olumsuz etkiledi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli yağış uyarısının ardından etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sandallar ise fırtına nedeniyle su aldı. Bu arada sağanak ve fırtınaya rağmen bir kişinin denizde uçurtma sörfü yapması ise dikkat çekti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Bodrum-Kaş arasında fırtına ile Muğla ve çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren yarımadanın güneyinde fırtına denizlerde etkisini göstermeye başladı. Fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı. Yetkililerce balıkçılara ve tur teknelerine denize açılmaması için uyarı yapıldı. Akyarlar ve Ortakent bölgelerinde yağmurla birlikte denizin rengi kahverengiye döndü. Bölgesel yağışların etkili olduğu kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Müsgebi sahilinde bağlı olan 2 sandal fırtına nedeniyle su aldı. Dalgaların boyu yer yer 2 metreyi buldu. Bodrum Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü tıkanan mazgalları açarken, olası bir duruma karşı belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu belirtildi. Öte yandan sağanak ve fırtınaya rağmen bir kişinin denizde uçurtma sörfü yaptığı görüldü.

Yağmur ve fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.