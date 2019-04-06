Bodrum'da Sağanak ve Fırtınamsı Rüzgar
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar ile yağışlı hava, yaşamı olumsuz etkiledi.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar ile yağışlı hava, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren fırtınamsı rüzgar ve yağış etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılmadı. Bodrum- İstanköy
feribot seferleri de iptal edildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege
Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Bodrum, Marmaris
ve Datça
ile Aydın
'ın Kuşadası
ve Didim
ilçelerinde yarın sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:09 Kaynak: AA
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