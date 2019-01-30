Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar (2)

Bodrum'da Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar (2)

53 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle, Bitez Koyu'nda demirli motor yat ile 3 balıkçı kayığı suya gömüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle, Bitez Koyu'nda demirli motor yat ile 3 balıkçı kayığı suya gömüldü.

İlçede sabahtan başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar ile sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bitez Koyu'nda demirli "Ayyıldız" isimli yaklaşık 15 metrelik motor yat ile 3 balıkçı kayığı battı. Motor yatın kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Öte yandan, zaman zaman dolu yağışının da etkili olduğu ilçenin birçok noktasında su birikintileri meydana geldi. İtfaiye ekipleri, herhangi olumsuz duruma karşı devriye gezdi.

Öte yandan, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla süreceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:24 Kaynak: AA

Muğla, Bitez, Bodrum, Güncel
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