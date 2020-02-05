Bodrum'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor - Son Dakika

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu alanlar

Fırtına nedeniyle denizde oluşan yoğun dalgalar

MUĞLA - Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde kuvvetli rüzgar ile sağanak etkili oluyor. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Fethiye Körfezi'nde yaklaşık 1 metrelik dalgalar oluştu.