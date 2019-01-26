Bodrum'da Sağanak Yağış Etkili Oldu
38 dakika önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fırtınayla birlikte gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde, fırtınayla birlikte gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Bodrum'da dün öğle saatlerinde başlayan fırtına, saat 23.00 sıralarında yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Art arda çakan şimşekler geceyi gündüze çevirirken, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kıbrıs Şehitleri Caddesi
'nde su birikintisine giren bir araç arızalanırken, çok sayıda rögarın taşması sonucu çevreye pis kokular yayıldı. Araç
sürücüleri cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Yaklaşık 1,5 saat süren yağış sırasında geceyi gündüze çeviren şimşek ve yıldırımlar, bazı vatandaşları korkuttu. Kuzey Afrika
'dan gelen toz aşınımı nedeniyle yağışın çamur olarak yağdığı görüldü.
Bodrum'da yağışlı havanın Pazar günü sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması tahmin ediliyor. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:41 Kaynak: DHA
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