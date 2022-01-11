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MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU - Son Dakika

MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

11.01.2022 00:28

Bodrum'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle, birçok ev ve iş yerini su bastı.

Bodrum'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle, birçok ev ve iş yerini su bastı. Ekiplerce menfezler temizlenirken birbirinden farklı yaklaşık 10 otomobil ve kamyon lastiğinin çıkması dikkat çekti. Ortakent Mahallesi yakınlarında sel sularında servis aracında mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi ise bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindeki heyet tarafından kurtarılarak evlerine gönderildi. Belediyeye bağlı temizlik ekipleri ev ve iş yerlerinde su tahliye işlemlerini aralıksız sürdürdü, hasar tespit çalışması yaptı.

'DERE YATAKLARINDAN LASTİK VE MOBİLYA PARÇALARI ÇIKTI'

Sel bölgesinde inceleme yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Burada muhtarımla şimdi tespit yapıyoruz. Yaklaşık 15 tane evin zemin katlarına su girdiğini gördük. Eşyaları tahrip olmuş, vatandaşlarımız zor durumda. Onların hepsine yardımcı olacağız. Sayın Kaymakamımızla görüştük, hem AFAD tarafından hem belediye tarafından zararlar kesinlikle tazmin edilecektir. Bu konuda vatandaşlarımızın şüphesi olmasın. Bizim, amacımız bundan sonra su ve sel baskınlarına kesinlikle uğramaması. Kanalizasyon çalışmaları bittikten sonra burada yağmur suyu tahliye faaliyetleri, yol düzenleme işlemleri yapılacak. Bu 3 günlük ve yarın sabah da devam edecek. Bu gece de Mazı bölgesinde devam edecek şiddetli yağışlara karşı, tüm ekipler yarımadanın tamamında teyakkuzda. Çok şiddetli bir yağış oldu. Bizim de tahmin etmediğimiz bölgelerde sel ve su baskınları oldu. Bir daha su baskınların yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın şikayetlerine tamamen katılıyoruz, vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinlerken bizde çok büyük üzüntü içerisindeyiz. Bize üzülmek değil bu işi çözmek görevi verilmiş. Onun için buradayız. Bu gece de tüm ekipler birlikte görev başındayız. Selden zarar görmüş evlerin temizlik işlerine ekiplerimiz yardımcı olacak. Ben tekrar tüm vatandaşlarımızdan bu duruma geldiğimiz için özür diliyorum. Dere yatakları çöplük gibi kullanılıyor. İçerisinden, lastik, mobilyalar ve çöpler çıkıyor. Bu durum şu anda gördüğümüz tablolara yol açıyor. Dere yataklarını temiz tutmamız lazım ki su normal akışında gidebilsin" dedi.

MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

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Ahmet Aras, Bodrum, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUĞLA-BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU - Son Dakika
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