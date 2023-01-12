BODRUM'DA SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika
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BODRUM'DA SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

12.01.2023 09:06

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Kente son 12 saat içinde 35 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yaptı. Bu kapsamda, Bodrum'da etkili olan sağanak öğle saatlerinden itibaren etkisini daha da artırdı. Yağış nedeniyle Bitez, Gümbet, Ortakent ve Konacık Mahallesinde cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri meydana geldi. Derelerin debisi yükseldi, mazgallar ve lögar kapakları taştı. Araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kente son 12 saat içerisinde 35 kilogram yağış düştü. Kuvvetli sağanak yağmurun gecenin ilerleyen saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BODRUM'DA SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika
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