Bodrum'da sağlık çalışanları anısına fidan dikme etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağlık çalışanları anısına fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Muğla Tabip Odası tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle zeytin fidanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için dikildi.

Umurca Mahallesi Kerevit Sokak'taki yeşil alanda düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin Öncel, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin ve Muğla Tabip Odası üyeleri katıldı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin de destek verdiği etkinlikte zeytin fidanlarının toprakla buluşmasının ardından Muğla Tabip Odası Başkanı Şahin tarafından Öncel'e teşekkür plaketi verildi.