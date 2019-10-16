Son Dakika Haberleri: Bodrum'da sağlıksız deniz ürünlerine el konuldu
Son Dakika Güncel Bodrum'da sağlıksız deniz ürünlerine el konuldu

Bodrum'da sağlıksız deniz ürünlerine el konuldu

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolcu otobüsüyle uygunsuz koşullarda getirildiği tespit edilen 200 kilogram deniz ürünü ele geçirildi.

Bodrum'da sağlıksız deniz ürünlerine el konuldu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolcu otobüsüyle uygunsuz koşullarda getirildiği tespit edilen 200 kilogram deniz ürünü ele geçirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsten strafor kutular indirildiğini fark etti.

İnceleme yapılan kutularda, balık, kalamar, midye, karides, ıstakozdan oluşan 200 kilogram deniz ürünü olduğu belirlendi. İstanbul'dan getirilip bir işletmede satılmasının planlandığı öğrenilen deniz ürünlerine el konuldu.

İnsan sağlığı için uygunsuz koşullarda taşındığı için el konulan ürünler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bodrum, Zabıta, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:48 Kaynak: AA
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