Bodrum'da sahil ve sokaklar bomboş - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla cadde ve sokaklar ile sahil boş kaldı.

Yaz aylarında binlerce turistin geldiği, Muğla'nın turizmdeki lokomotif ilçesi Bodrum, koronavirüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü. Bodrum'da yaşayanlar ve az sayıdaki tatilciler, 'evde kal' çağrılarına uyarken, cadde ve sokaklar ile sahil boş kaldı. Drone ile havadan görüntülenen Bodrum'un dünyaca ünlü plajlarının bomboş olduğu görüldü. Bodrumluların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı gözlendi.