Bodrum'da sahil ve sokaklar bomboş - Son Dakika

Bodrum'da sahil ve sokaklar bomboş
6 saat önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla cadde ve sokaklar ile sahil boş kaldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla cadde ve sokaklar ile sahil boş kaldı.
Yaz aylarında binlerce turistin geldiği, Muğla'nın turizmdeki lokomotif ilçesi Bodrum, koronavirüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü. Bodrum'da yaşayanlar ve az sayıdaki tatilciler, 'evde kal' çağrılarına uyarken, cadde ve sokaklar ile sahil boş kaldı. Drone ile havadan görüntülenen Bodrum'un dünyaca ünlü plajlarının bomboş olduğu görüldü. Bodrumluların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:13 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı